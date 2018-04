El padre de la hija de Terelu: "no le aconsejaría que se dedicara a esos programas"

Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos y Alejandro Rubio, celebraba, la semana pasada, por todo lo alto, su mayoría de edad en una conocida discoteca de la capital.

Numerosos medios se concentraron delante de la puerta de 'Gabana', lugar elegido para el evento, para ver cómo la adolescente llegaba al local de la mano de su madre. Por primera vez, vimos a la familia al completo, ya que el padre, Alejandro Rubio decidió pasarse por allí para celebrar junto a su hija tan distinguida fecha.

El cabeza de familia, se dirigió a los medios y habló muy claro: "no le aconsejaría a mi hija que se dedicara a esos programas, con todo mi respeto. Yo, por supuesto, no los veo". Alejandro también destacó que a su pequeña "le gusta mucho el mundo de la moda. Ella tiene muy claro que desea ser una profesional de este campo. Y esto os lo digo yo porque es verdad". "No penséis que ella se va a dedicar a ninguna otra cosa que no sea eso", sentenció.