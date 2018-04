Kim Kardashian publica en las redes el primer posado familiar al completo

Kim Kardashian ha publicado su primera foto familiar en Instagram desde la llegada de su tercera hija, Chicago. Con rostros tranquilos, e incluso un poco serios, la familia West-Kardashian posó al completo para la sesión de fotos en un jardín.

"No creo que entendáis lo realmente difícil que es hacer una buena foto de familia. Esto es todo lo que conseguimos antes de que los tres niños comenzaran a llorar. Creo que yo también lloré", explica en las redes sociales la influencer estadounidense.

I don't think you really understand how hard it is to take a good family pic. This was all we got before all three kids started crying. I think I cried too pic.twitter.com/BPABMliaU5