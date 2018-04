La princesa Marie Chantal critica a Letizia y sale en defensa de Sofía

Las redes sociales arden con el vídeo viral protagonizado por la reina Letizia, sus hijas, Leonor y Sofía, y doña Sofía. Más de 2,3 millones de reproducciones. Esa es la cifra de reproducciones que lleva el vídeo en Twitter. Casi nada.

Entre las reacciones, una de las que más ha llamado la atención ha sido la de Marie Chantal, mujer de Pablo de Grecia, primo de Felipe VI.

Recurrió a su perfil personal de Twitter para mostrar su descontento:

"¡Esto me enfada muchísimo!"

This makes me feel so angry! Marie-Chantal (@MarieChantalUK) 3 de abril de 2018

"¿Qué dice la prensa española? Esto es horrible"

What is the Spanish press saying? This is so awful Marie-Chantal (@MarieChantalUK) 3 de abril de 2018

"¡Ninguna abuela merece ese trato! Wow, acaba de enseñar verdaderamente sus colores"

No grandmother deserves that type of treatment! Wow she's shown her true colours Marie-Chantal (@MarieChantalUK) 3 de abril de 2018

Además, después compartió una foto en la que presumía de familia junto al siguiente mensaje: "Abuelos felices. La familia es todo lo que importa".