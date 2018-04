Conoce a Alejandro, el hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro, que acaba de cumplir 18 años

Durante mucho tiempo fue uno de los casos sobre paternidad más espinosos ocurridos en nuestro país.

Hoy martes, el hijo que la venezolana, Ivonne Reyes, tuvo con el presentador Pepe Navarro, alcanza la mayoría de edad. A pesar de la fama de sus progenitores, Alejandro, por el momento, ha preferido mantenerse al margen, en un discreto segundo plano, y se sabe muy poco de su vida personal. Hoy por fin, podemos conocer su rostro.

Ivonne ha querido felicitar a su hijo, y ha publicado una divertida instantánea en su cuenta de Instagram.

"Desde que llegaste a mí vida, no he dejado de crecer contigo, como madre, como persona, como ser humano ... Eres un chico noble, bello, y sin duda en el futuro, serás un gran hombre. Mi pequeño "Gran Caballero"... te amo y te admiro. Dios te bendiga por siempre. My sweet son ... happy birthday...18 AÑOS", ha escrito la presentadora, en un texto que acompaña la imagen.

También, Reyes le ha dedicado una emotiva carta, que la exmodelo ha publicado en su blog personal, bajo el título de "Madres sin manual".

"La hermosa aventura de ser madre, un camino intenso, un máster, aplicando reglas, amor, paciencia, risas, mucho hogar, abrazos y besos... silencios. Y siempre, siempre, recordarnos y recordarles la suerte que la mejor y gran herencia que tenemos es ... la familia. Que jamás pierdan esos valores, que nosotras recordemos y demos un paseo por nuestro árbol genealógico, que continuemos por muchos años y con conciencia, ejerciendo el mejor rol de nuestras vidas... "Ser Madre". son algunos de los pasajes de la emotiva misiva.

La carta concluye: "Gracias hijo por permitirme transitar esta experiencia como mujer y como persona",escribió la orgullosa madre.

¡¡Muchas felicidades Alejandro!!