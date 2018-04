Esta es la decisión drástica y repentina que ha tomado Javier Ambrossi

Javier Ambrossi, profesor de interpretación de la última edición de OT, ha decidido abandonar Twitter. El motivo que ha provocado esta decisión repentina no es otro que las críticas que ha recibido su amiga influencer Dulceida, por las imágenes que subió a Instagram de su viaje a Cabo Verde.

Este es el comunicado oficial que publicó la pareja del actor Javier Calvo antes de borrar su cuenta:

"Queridos amigos y seguidores. Me voy de esta red social. Estoy súper agradecido por el cariño y por todo lo bueno que me ha dado a mí y a mis proyectos pero no quiero seguir participando de esta falsa realidad donde constantemente se falta al respeto a los demás, se acosa, se multiplican mentiras, se exageran cosas, se general falsos ríos de opinión y que, la verdad, muchas veces me hace sentir mal. A mí y a gente a la que quiero. Creo que estamos llegando a unos límites de radicalismo que no comparto y que rozan el peligro. Respeto profundamente la libertad de expresión pero no quiero participar de este juego. Os quiero. Nos vemos en Instagram".

Hay que recordar que Dulceida (Aida Domenech) fue objeto de crítica por sus detractotres, que no tardaron en arremeter contra ella al publicar una foto de niños de Cabo Verde con el nuevo modelo de gafas de Miss Hampton, un modelo diseñado por la propia influencer.

Así contestó a aquellos que la criticaron:

HATERS:

1. Dejad de ser ignorantes.

2. Por suerte pudimos darles lo que más necesitan, pero no tengo que dar explicaciones de las aportaciones que hago, cosa que criticaríais también.

4. No miréis mi perfil cada dos minutos si tanto me odiáis.

5. Daos una ducha de educación. Aida Domenech (@AidaDomenech) 2 de abril de 2018