Las fotos de Terelu Campos con su hija Alejandra Rubio, dos semanas antes de cumplir la mayoría de edad, no han gustado en 'Sálvame'. Menos aún después de escuchar a la mayor de las Campos pidiendo "respeto para su hija". La de Paracuellos acusa a su compañera de 'Sálvame' de no ser coherente, posando por dinero y luego pidiendo respeto y privacidad.

"De verdad que me estoy poniendo mala. Madre mía de mi vida...". La colaboradora declaró: "Sé que Terelu se va a enfadar conmigo, pero me sienta fatal que ella llame al director para que no hablemos de esto. Mi hija abrió programas durante quince días", alega Belén, que es quien más cabreada está.

Andrea cumplió los 18 en julio del año pasado. "Si hubiera hecho una exclusiva con mi hija" -continuó-, "lo mismo ahora tendría el piso, pero no la hice. Mi hija siempre me ha dicho que no quiere salir", continuó Esteban, recordando como está afrontando la deuda que mantiene con Hacienda.

Terelu, que ha pasado la Semana Santa en Málaga, ha declarado no saber si lo ha hecho "bien, mal o regular"." No estoy aquí con acritud, porque yo no llamé al Deluxe para evitar el debate y tengo los mensajes con el director. Hice la llamada muy enfadada porque pasó algo que no se correspondía con lo que habíamos hablado. Pero no me habéis dado tiempo a explicarme", explicó la colaboradora