Tras dar a luz a su tercer hijo, y tras permanecer varios días ingresada en un hospital madrileño, Pilar Rubio ha recibido este miércoles el alta hospitalaria y ya descansa en casa junto al nuevo integrante de la familia.

La guapa presentadora ha posado a las puertas del centro médico junto a su marido, el futbolista Sergio Ramos, y sus otros dos hijos.

Además lo han hecho con un fin benéfico. Todos los integrantes han posado con una camiseta o sudadera de Unicef. Según ha explicado Ramos en Twitter, el motivo ha sido denunciar que hay niños que mueren por causas evitables.

Recordemos que Sergio Ramos es embajador de la ONG desde hace años

Alejandro ha nacido sano y estamos FELICES. No olvidamos a los niños que mueren por causas evitables. Por eso colaboramos con @unicef_es.

Alejandro has been born healthy. We can't forget about the children that die due to causes that are avoidable.

