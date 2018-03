Christina Aguilera posa sin maquillaje y sorprende por su impresionante belleza

"I am beautiful, no matter what they say..."

Así rezaban los versos de una de las canciones más famosas de Aguilera...y no le faltaba razón.

La intérprete norteamericana ha reaparecido en escena para ser portada de la revista 'Paper'.

En sus páginas, Aguilera ha prescindido del maquillaje y posa sin trampa ni cartón; hasta se puede apreciar que tiene pecas en su cara.

El número de la revista lleva el título de "Transformación" y es, precisamente, lo que la cantante ha hecho.

Muchos no la han reconocido pero su belleza ha iluminado la red.

"Yo siempre he sido alguien que ama experimentar, me encanta ser teatral, amo crear una historias y personajes en un vídeo o sobre el escenario", declaró Aguilera en la publicación.