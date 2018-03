Kim Kardashian la vuelve a liar en Instagram

La reina de Instagram (y de las polémicas) la ha vuelto a liar, esta vez con el photoshop. Y es que la mayor de las Kardasian no se persona nada en cuanto a su aspecto físico se refiere y decidió perfilarse la figura antes de publicar la imagen, sin darse cuenta del error que estaba cometiendo.

El pasado domingo tuvo lugar 'March for our lifes' (Marcha por nuestras vidas), donde se pedía un mayor control de las armas en EEUU. Kim quiso apoyar la concentración con esta imagen, que terminó consiguiendo otro efecto no deseado en sus fans.

En seguida fueron miles de personas las que se percataron del error, al ver la camioneta de detrás totalmente alargada, además de alguna que otra deformación en la foto. Sus fans no dudaron en criticar la mala edición y Kim optó por desactivar los comentarios de la publicación.