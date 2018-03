Las clases de salsa de Marc Anthony a Will Smith

El polifacético actor Will Smith no deja de sorprendernos. Esta vez ha recibido clases de salsa de la mano del famoso cantante Marc Anthony, deseo que el actor quería cumplir desde hace tiempo.

Las curiosas clases tuvieron lugar a bordo de un yate en la bahía de Nueva York al ritmo de 'Vivir mi vida', una de las más conocidas del cantante.

Ya son muchas las ocasiones en las que el actor demuestra la pasión por nuestro idioma. Al final del video podemos observar como los dos gritan: "¡arriba!", celebrando.

#Bucketlist - Salsa Lessons from @MarcAnthony... ✔️ I just realized this is my 100th Post - Thank You All! Let's Go Get the next 💯

"Lista de cosas que hacer antes de morir - Clases de salsa de Marc Anthony. Me acabo de dar cuenta de que este es mi publicación número 100. ¡Gracias a todos! Vamos a por los próximos 100", publicaba el actor en su perfil de Instagram.

Y es que tiene una lista de cosas que hacer antes de morir, por lo que ya ha podido tachar una de ellas. Además, se dio cuenta de que este video era su post número 100.