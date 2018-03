Sergio Ramos y Pilar rubio presentan a su tercer hijo

El nacimiento de Alejandro, tercer hijo del futbolista y la presentadora tuvo lugar el pasado 'Domingo de Ramos' a las 18:45 horas. Los orgullosos padres publicaron tan sólo unas horas después en Twitter y en Instagram una instantánea en la que aparentemente acaba de dar a luz al pequeño.

Con enorme alegría os presentamos a Alejandro. Ha nacido (el domingo de Ramos 🙈😉) a las 18:24h y ha pesado 3,1kg. La mamá y el pequeñajo están estupendamente. Gracias a todos. Te quiero, @PilarRubio_

We are very happy to introduce you to Alejandro.Thank you for sharing our joy pic.twitter.com/Pm3dvDDniS