Angelina Jolie podría estar iniciando un romance con alguien muy cercano y parecido a Brad Pitt

La pareja más mediática de Hollywood puso fin a su matrimonio el pasado 2016. A pesar de los numerosos intentos de arreglarlo, cada uno ha tomado su camino y ya se ha relacionado en varias ocasiones a ambos con nuevos amores. En este caso es la actriz la que podría estar saliendo con alguien muy especial, según informan fuentes cercanas a la actriz al diario "Radar Online"

Se trata de Garret Hedlund, también actor y ex novio de Kirsten Dunst. El guapo actor coincidió con Angelina en el año 2014 durante el film dirigido por ella 'Invencible', pero lo más curioso es que su primer papel en la gran pantalla fue con Pitt, con quien mantiene una buena relación, durante la película 'Troya' en la que encarnaba a Patroclo, primo del actor y con unas características físicas muy similares, que mantiene en la actualidad.

No deja de asombrarnos las curiosidades en las que está sumido el ex-matrimonio Jolie-Pitt, cuando se relacionó al actor hace unos meses con Ella Purnell, que encarnaba a Angelina de joven en el film dirigido también por ella, con unas similitudes físicas impresionantes. No obstante, se confirmó que el actor y la joven actriz no mantienen una relación.

Hedlund se separó hace casi dos años de Dunst y podría estar intentando seducir a Angelina, a pesar de la diferencia de edad entre ellos (de casi diez años). Además, la actriz confesó en alguna ocasión a un par de amigas que estaría dispuesta a tener una aventura con él.