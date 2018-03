Ágatha Ruiz de la Prada, fiel a su estilo, demuestra que no hay lugar del mundo, ni misión a la que enfrentarse, que le obligue a ponerse un modelito normal. De momento ya hemos visto las coloridas gafas de sol que utilizó para la misión. Seguro que, el domingo, en 'Planeta Calleja' nos deja sin palabras.

El destino que ha elegido el aventurero para llevar a la diseñadora es Costa Rica, el país más avanzado a nivel medioambiental y el más feliz del mundo, según el Informe Mundial de la Felicidad que desde 2012 publica la Organización de Naciones Unidas (ONU). Un estudio que pondera la esperanza de vida, el bienestar, el impacto ambiental y la desigualdad.

Ágatha y Jesús conocerán el lado más salvaje del país, concretamente la selva tropical de la Península de la Osa, donde se concentra el 2,5% de la biodiversidad del planeta. Allí intentará ver de cerca la fauna autóctona en su hábitat natural, en la que conviven loros, guacamayos, osos hormigueros, tapires, monos, ranas, serpientes venenosas y jaguares, entre otras especies.

"No sé cómo me he metido en este lío. A mis 57 años ya no tengo edad para aventuras... Pero aquí estoy, en 'Planeta Calleja", confiesa Ágatha. "Me he comprado unos pantalones de campo para llevar al viaje porque no tenía y he ido por primera vez a unos grandes almacenes de ropa deportiva".

En su expedición se adentrarán en kayak por los manglares de Golfo Dulce en busca de caimanes y cocodrilos, montarán a caballo por una de las playas más bonitas del mundo y sobrevolarán la costa de Sámara en busca de mantas, tiburones, tortugas marinas y ballenas. "Soy cero aventurera. Jamás he hecho un viaje de este tipo y estoy muerta de miedo", advierte.

Los expedicionarios intentarán descubrir el secreto para tener una vida larga y feliz conociendo a los habitantes centenarios de la única 'Zona azul' de Latinoamérica, un área del planeta donde abundan las personas mayores de 100 años. Por último, tratarán de hacer cumbre en Cerro Pelado, un volcán extinto rodeado de mitos y leyendas. "Nunca he hecho 'trekking' en mi vida. Viajo mucho, pero sólo por motivos de trabajo, así que todo va a ser nuevo para mí", asegura la diseñadora.