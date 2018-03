La polémica volvió a saltar anoche en el programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero'.

Marta Sánchez, en boca de todos tras su particular interpretación del himno de España, al que la intérprete se atrevió a ponerle letra, dirigió unas palabras muy directas al periodista Jordi Évole, quien previamente, en el mismo programa, había puesto en duda el patriotismo de la cantante al afirmar que ella no tributaba en España y lo hacia en Miami (Estados Unidos). "Para mí los pensionistas son los patriotas, no Marta Sánchez haciendo la letra de un himno mientras tributa su dinero fuera de España", atacó Évole.

"Jordi, querido, yo que te admiro mucho como periodista he de decirte que mis flores favoritas son las peonias rosas para que te marques el detallazo de mandarme un buen ramo por metepatas. Tributo en España desde que con 19 años empecé a cantar. Nunca jamás en mi vida he tributado en otro sitio que no sea mi país. Es más no solamente tributo aquí sino que todo lo que gano fuera me lo traigo aquí y lo tributo aquí". Le espetó Marta, tranquila y mirando a cámara.

La respuesta de Évole no se hacía esperar. A través de Twitter le mandaba este mensaje a la cantante...