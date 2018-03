Paula Echevarría y David Bustamante dan el paso: ya han firmado el divorcio

David Bustamante y Paula Echevarría han firmado el divorcio esta mañana. La llegada de Miguel Torres a la vida de Paula ha disparado los acontecimientos. Esta semana, actriz y cantante han llegado a un acuerdo oficial.

Paula ya ha empezado a visitar inmobiliarias y empezó a organizar la que va a ser su nueva vida, ahora como mujer divorciada. Su relación con Miguel Torres va viento en popa, su proyecto de casa parece que tiene viso de hacerse realidad en un tiempo cercano. Además, ha retomado su carrera profesional, ahora con Mediaset.

Hace unos días, la actriz de Velvet pronunció sus primeras palabras sobre el jugador: "Es más guapo por dentro (...) Sólo te voy a decir una cosa: no me tengo que esconder y si me pillan, pues me han pillado", aseguró, tras ser fotografiada con Miguel.

UN AÑO DE DUDAS Y ENFRENTAMIENTOS

Tras un año de dudas y enfrentamientos, entre ellos y con la prensa, han sido finalmente las cuestiones económicas lo que había paralizado durante un tiempo este acuerdo de separación.

El cantante también ha vuelto a los escenarios. Los últimos rumores de acercamiento sentimental han sido desmentidos por él mismo.