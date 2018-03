Brad Pitt y su propuesta indecente a Tiffany Haddish

Los actores se conocieron durante la gala de los Premios Oscar el pasado domingo, en concreto, en un ascensor. Allí, el ex marido de Angelina Jolie le hizo una propuesta un tanto subida de tono: «Me dijo que si él todavía estaba soltero y yo seguía soltera en un año, lo haríamos», reveló la protagonista de Girls Trip, tras ser preguntada por Kelly Ripa en su programa.

No obstante, ante la cara de asombro de la presentadora, Haddish reculó: «Pero él tiene siete hijos, no sé si podría manejar a un hombre con tantos hijos». Pitt, en realidad, es padre de seis: Maddox, de 16 años, Pax, de 14, Zahara, de 12, Shiloh, de 11, y los gemelos Vivienne y Knox, de 9 años, todos ellos con Angelina Jolie, de quien se separó hace más de año y medio.

Al final de la entrevista jugó al juego "Date, Marry, Ditch" (con quien saldría, con quien me casaría y a cuál dejaría), "Saldré con Brad Pitt, me casaré con George Clooney y dejaré ir a Javier Bardem porque no sé quién es Javier", bromeó.