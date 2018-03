Gustavo González es el nombre de moda en 'Sálvame'. Todo gira en torno a su relación con María Lapiedra.

Ahora, es Belén Esteban la que opina sobre lo sucedido entre ambos. Sin embargo, su ex-mánager, Toño Sanchís, ha asegurado que ella es "la menos indicada para cargar contra Gustavo González por haber sido infiel a sus parejas", recordando así que Belén ha sufrido varias infidelidades a lo largo de su vida y debería ser un "paño de lágrimas" para Gustavo, en lugar de "atizarle".

No es la primera carga contra la colaboradora de 'Sálvame'. La semana pasada, Toño aseguró que Belén Esteban "olía a poco aseo".

BELÉN, TAJANTE

"Cuando estaba conmigo y ganaba dinero no decía nada, ¿no? No tengo nada más que decir. No voy a entrar en su juego que es lo único que le queda", aseguró Belén.