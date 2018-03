Una vez grabada la estatuilla con su nombre la intérprete dejó el Oscar en la mesa. En ese momento, Terry Bryant, que asistió como invitado a la fiesta, aprovechó para sustraer el galardón y darse a la fuga.

El primero en darse cuenta fue el fotógrafo oficial del banquete, tras sacar una foto al sospechoso con la estatuilla en la mano.

Además, Bryant no dudó en grabarse un vídeo con la estatuilla y presumir delante de los allí presentes, ante la incredulidad de los trabajadores de la sala, que no creían que pudiera ser suyo. Más tarde, el fotógrafo se percató de que Bryant se marchaba con el Oscar y le dio el alto. Después le devolvió la estatuílla a su dueña, quien pidió que se dejara ir al culpable.

Bathong 😲 This guy, Terry Bryant, stole Best Actress winner Frances McDormand's Oscar trophy last night and used it to gain access to #Oscars parties. He was arrested for felony grand theft after McDormond alerted the police of the theft & they tracked him down. pic.twitter.com/0fSkqRcsqk

No obstante, una periodista del NYT, publicó en su cuenta de twitter una foto del hombre con la estatuilla, gracias a la cual fue detenido.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand's Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck's photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt