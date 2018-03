Gustavo González y su situación en 'Sálvame': "No tengo contrato, a lo mejor me voy y no me vuelven a llamar"

Gustavo González es el nombre de moda en 'Sálvame'. Su relación amorosa con María Lapiedra ha traído consigo una presión que no esperaba, con la que ahora no puede cargar. El periodista se plantea abandonar el programa y dedicarse a descansar.

"Le doy vueltas y pienso que a lo mejor el que no merece respeto soy yo. Si tienen esta inquina hacia mí, a lo mejor está justificada. En cualquiera de los casos, en estas circunstancias no puedo seguir trabajando", señaló Gustavo González a Carlota Corredera.

"NO TENGO CONTRATO, A LO MEJOR NI ME LLAMAN"

A todo, hay que sumarle que Gustavo no tiene contrato, lo que complica la situación laboral del tertuliano: "Lo digo conscientemente, a lo mejor lo que me conviene es apartarme y pensarme las cosas bien (...) No sé si me voy temporal o definitivamente... Entre otras cosas, no tengo contrato, a lo mejor me voy y no me vuelven a llamar, no lo sé".

Además de laboral, la cuestión pasa al ámbito de la salud. "Sea justificada o injustificada, así no puedo estar porque me va a la salud", comentó Gustavo, dejando claro que no es capaz de aguantar mucho más tiempo.

EL FIN DE SEMANA LO DEJÓ CAER

"Por primera vez tengo momentos de ansiedad y estoy al límite. Como es una sobreexposición, también puedo tomar la decisión de no exponerme. Yo no puedo trabajar en estas circunstancias", explicó el periodista durante la entrevista con Jorge Javier Vázquez en 'Sábado deluxe'.