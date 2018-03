Así fue la relación sexual entre Kiko Hernández y Nuria Bermúdez

Kiko Hernández y Nuria Bermúdez tuvieron una noche de pasión. Así lo recoge la revista '¡Qué me dices!', según la confesión que el periodista realizó la semana pasada. Fue su compañero de programa Gustavo López quien lo desveló.

Ante los hechos relatados la semana pasada en el plató de 'Sálvame', Hernández no los negó, sino que confirmó su affaire con la modelo: "En 2002, cuando salgo de 'Gran Hermano', me enrollo una noche con Nuria Bermúdez. En su casa, en la calle Ibiza. Una noche, no más" dijo.

Todo esto sucedió cuando ambos colaboraban conjuntamente en el programa 'Crónicas Marcianas'.

Según la publicación, la pasión les pilló en plena cocina, cuando Nuria se abalanzó sobre Kiko.