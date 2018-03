Barbra Streisand clonó a su perro, por partida doble, y ahora tiene dos mascotas exactamente iguales

Podría parecer el argumento de la última película de 'la Streisand' pero no.

La actriz y cantante, famosa por su interpretación en 'El príncipe de las Mareas', entre otras, clonó por partida doble a su mascota, una perra de raza Cotón de Tulear, fallecida en 2017.

La artista confesó que Miss Violet y Miss Scarlett, sus dos mascotas actuales, son una réplica exacta de su perra Samantha que murió el año pasado. Antes del deceso del animal, la actriz extrajo células de su boca y estómago y las usó para clonar a sus nuevas 'amiguitas'.

"Tienen personalidades distintas", aseguró Streisand a Variety. "Estoy esperando que crezcan para ver si tienen los ojos color café de Samantha y su seriedad".

Esperemos que no la clonen a ella.

.@BarbraStreisand had her beloved dog Samantha cloned: Meet Miss Scarlett and Miss Violet https://t.co/uN0f8Xdf0Q pic.twitter.com/VDw1uzTU0Y