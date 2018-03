Antonio Orozco desvela en 'El Hormiguero' la metedura de pata con Luis Fonsi

Antonio Orozco, artista que lleva vendidos más de un millón y medio de discos en toda su carrera, tiene un innegable sentido del humor. Lo más comentado de su paso por 'El Hormiguero' fue la anécdota que contó a Pablo Motos cuando le preguntó por Luis Fonsi:

"Yo había estado con él en Miami y me lo había contado. Al día siguiente viajé a México al programa 'México despierta', un programa de informativos. Allí me dijeron: Hemos visto unas fotos tuyas con Fonsi ayer. ¿Cómo está su mujer?. Y yo les dije: Hombre, imagínate, una niña... pues una locura", contaba el coach de 'La Voz Kids'.

"En seguida nos mandaron a publicidad. Sin darme cuenta había soltado la exclusiva del año, sin maldad alguna. Además, Fonsi no suele dar este tipo de exclusivas. Me entró un sofocón, así que le llamé corriendo para pedirle perdón y me dijo que no pasaba nada, así que le contesté que no me contara nada importante de su vida nunca más, por si se me escapaba."

El cantante se encuentra ahora mismo centrado en 'La Voz Kids' y preparando su próxima gira. Acaba de culminar el «Tour Destino», la gira de su último trabajo, que le ha llevado más de dos años y 160 actuaciones por las principales ciudades europeas.