Jorge Javier Vázquez afronta una nueva etapa ahora separado de su pareja y ha hablado por primera vez de su ruptura en la revista 'Lecturas'. El presentador de televisión, de vacaciones en la República Dominicana con su madre, admite que no guarda rencor a su esposo pese a la sorpresa que le produjo el divorcio.

El catalán se ha mostrado tranquilo y sereno con respecto a su divorcio, y no quiere que su entorno esté envuelto en un ambiente de negatividad: "No quiero que aparezca ningún elemento de tristeza, melancolía ni de nostalgia. Y precisamente a mi madre no la he traido para que sea mi paño de lágrimas. Sé que a P. lo quieren muchísimo. Ahora tengo que centrarme en el estreno" espetaba.

Por otra parte, pese a la separación, considera que P. es una de las personas "más importantes" de su vida. Además, ante la posibilidad de tener nueva pareja, ha asegurado que no quiere un nuevo novio "ni en pintura".