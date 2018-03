Gustavo González y Maria Lapiedra consolidan cada vez más su relación. Tanto es así que la revista 'Diez Minutos' ha publicado una serie de imágenes donde se puede ver al colaborador del programa 'Sálvame' junto a las dos hijas de su pareja. De esta manera, muestran su faceta más familiar.

ESTE MIÉRCOLES Fotos exclusivas de Gustavo con María Lapiedra y sus hijas https://t.co/yFcgwN7Jce Diez Minutos (@diezminutos_es) 27 de febrero de 2018

La revista también incluye la opinión de Mark Hamilton sobre la relación de su ex mujer con el periodista, y aprovecha la ocasión para lanzar un mensaje contundente: "No quiero que se relacionen a mis hijas con este señor" espetó el ex de Lapiedra.