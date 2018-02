Selena Gómez y Justin Bieber disfrutan de su amor en Jamaica

La cantante y actriz Selena Gómez y el cantante Justin Bieber están en Jamaica, isla a la que han viajado para asistir a la boda del padre del cantante y, como no, los paparazzi les persiguen allá donde van y les han fotografiado paseando su amor, dándose besos y abrazos por las calles y playas de la caribeña isla.

Justin Bieber and Selena Gomez Hugging, Smooching at His Dad's Jamaican Wedding https://t.co/Kf3hx3kHBv