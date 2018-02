Pelayo Díaz presenta a su nuevo novio Andy

El estilista del programa 'Cámbiame' presentó a su pareja a la revista 'Lecturas', se llama Andy y se conocieron hace seis meses. Pelayo asegura que "fue un flechazo" y que su plan es casarse en septiembre. La pareja viajó a Brasil esta Navidad para pasar las fiestas en las paradisíacas playas brasileñas.

Fue el momento perfecto para dar el paso definitivo en sus vidas, se pidieron matrimonio en Buizos, Brasil, "en un restaurante que fue la casa de Brigitte Bradot, Andy cogió una miga de pan y me la puso en el dedo", ahora ya lucen anillos de oro y diamantes que escogieron en Brasil. Andy es un empresario nacido en Buenos Aires, Argentina. Trabaja como relaciones públicas en la capital argentina y tiene dos negocios de moda, uno de ellos lo regenta junto a su hermana.

Taking this boludo to London ✈️✈️✈️ Me llevo a este boludo a Londres! pic.twitter.com/pjPuA8qABA Pelayo Diaz (@princepelayo) 8 de diciembre de 2017

A Pelayo le ha cambiado la vida en seis meses, Andy, ha conseguido entrar en la vida del 'influencer' y, por lo que demuestra a través de sus redes sociales, es muy feliz junto a su prometido, "supe desde el primer momento que era el hombre de mi vida y que no iba a haber más" comenta Pelayo.

#iloveyou ❤️🧡💛💚💙 Os ha pasado que os encontráis a vosotros mismos escribiendo el nombre del chico que os gusta en... (sigue en mi perfil de Instagram @princepelayo ) pic.twitter.com/2kSa1igdRr Pelayo Diaz (@princepelayo) 13 de febrero de 2018

Sebastián Ferraro fue la pareja de Pelayo antes de encontrar a Andy. Cuando la relación entre ambos finalizó, saltaron a la palestra rumores de una supuesta relación entre el estilista de 'Cámbiame' y el fotógrafo Pablo Sáez, ex pareja de David Delfín, una de las personas más importantes en la vida de Pelayo tanto emocional como profesionalmente, "David Delfín y Andy se hubieran llevado superbien porque Andy es bueno y generoso. Me da mucha pena que no se conozcan" confesó el estilista.