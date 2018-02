Marta Sánchez: "Si mi letra acaba siendo la letra del himno, me voy a la tumba tranquila"

Es, sin duda, el vídeo más comentado de las últimas horas. Marta Sánchez aprovechó el concierto que daba este fin de semana en el Teatro de la Zarzuela de Madrid para terminar su repertorio con una sorpresa que, a juicio del público asistente, encantó a los allí presentes.

Vestida de rojo, y con los colores de la bandera de fondo, la madrileña no quiso bajarse del escenario donde repasaba sus 30 años de carrera musical, sin poner voz y letra al himno de España.

LETRA DE LA CANCIÓN

"Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer mi corazón aquí. Hoy te canto para decirte cuanto orgullo hay en mí, por eso resistí. Crece mi amor cada vez que me voy, pero no olvides que sin ti no sé vivir. Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón. Te amo España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí, honrarte hasta el fin. Como tu hija llevaré ese honor, llenar cada rincón con tus rayos de sol. Y si algún día no puedo volver, guárdame un sitio para descansar al fin"

REACCIÓN DE MARTA SÁNCHEZ

Después de la buena acogida que ha tenido la canción, Marta Sánchez ha reconocido esta mañana en una entrevista en Onda Cero que está encantada con la reacción del público. "Si mi letra acaba siendo la letra del himno de España, me voy a la tumba tranquila". Además ha confesado que "la idea del himno surgió hace año y pico cuando estaba en Miami, lo pasé muy mal allí, lejos de mi gente".