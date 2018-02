La extraña obsesión de Ed Sheeran con el cuerpo de Justin Bieber

El cantante Ed Sheeran ha charlado con el cantante y compositor británico, George Ezra, para el podcast que éste graba para Apple.

La conversación entre los músicos ha dejado no pocos titulares. El más destacado ha sido la afirmación, por parte de Sheraan, en la que asegura que, durante una etapa de su vida estuvo obsesionado con su colega Justin Bieber y su físico,

"Todo el tiempo comparaban mi cuerpo con el de Justin Bieber. Y yo pensaba que era muy fotogénico con esos abdominales perfectos y creía que todos tenían razón y debía parecerme a él", le confesó a Ezra.

Finalmente, Sheeran se dio cuenta de que la belleza se encuentra en el interior.

"Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que no debería preocuparme si estoy gordo o no, que nadie compra mis discos por mi imagen sino por mi voz", sentenció.