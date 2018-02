Carmen Gahona manda "a tomar por c..." a Isabel Pantoja

La última en arremeter contra Isabel Pantoja ha sido Carmen Gahona, esposa de Chiquetete. El motivo del dardo lanzado por la mujer del músico flamenco debido a la ausiencia de la tonadillera en el entierro de su suegra Manuela, más conocida como 'La Chumina".

Gahona no dudó en coger el teléfono y llamó al programa 'Sálvame' para soltar todo lo que piensa sobre la actitud tomada por Pantoja. Su mensaje no pudo ser más contundente: "Isabel Pantoja se puede ir a tomar por culo. Todos los Pantoja, también. Ahora se va a saber todo porque lo que me importa de verdad es Antonio. Ya se ha acabado el Pantojismo", expresaba la compañera sentimental de Chiquetete, rota de dolor por el fallecimiento de Manuela Pantoja Cortés.

A Carmen no le gustó nada el comportamiento de la sevillana tras conocerse el fallecimiento. Además, también discutió la propia figura de la tonadillera: "Si las grandes estuviesen vivas, ella estaría cantando en las fiestas de los pueblos. Es una copia de las más grandes". Aun así, se dejó el mensaje más importante para el final, en el que dijo que "escribiría un libro sobre lo más grande que le contó Manuela de ella".