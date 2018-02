Kiko Rivera vuelve a ser protagonista en las páginas del corazón, tras la llegada del último miembro de la familia, el pasado 30 de enero, Kiko Rivera e Irene Rosales han querido presentar al público la familia al completo.

La pareja presenta a sus pequeñas en la revista ¡Hola! en un extenso reportaje a todo color.

"Desde luego, parece que mis genes son muy fuertes, ya que las dos niñas se parecen mucho a mí, aunque espero que cuando crezcan se parezcan más a su madre" manifestó Kiko.

El 'pincha' se muestra orgulloso como cabeza de familia y sale al paso de la polémica que rodea a su familia: el distanciamiento de su hermana Isabel y los motivos por los cuales su madre, Isabel Pantoja, no ha podido viajar a Miami (Estados Unidos) donde tenía programado un show.

"Mi hermana aún no ha venido a conocer a su sobrina. Se ve que está un poco liada" disculpa Kiko a Isabel. En cuanto a la cancelación del viaje de la tonadillera, Rivera apuntó: "Mi madre no ha viajado a Miami por un problema de visado, pero no le han prohibido la entrada en el país".