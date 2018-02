Justin Bieber y Selena Gomez, definitivamente reconciliados

El amor sigue estando en el aire, como diría la canción de John Paul Young. Tras varios meses de disputa y separación, la relación entre Justin Bieber y Selena Gomez parece haberse reactivado a pesar de la insistencia de ambos por mantenerla en secreto.

Rodeados constantemente de flashes y cámaras, la joven pareja ha sido fotografiada en las calles de Los Angeles dando rienda suelta a su pasión. Ilusionados, ambos se muestran cariñosos y cercanos, regalándose besos y arrumacos.

Here's Justin and Selena bc I know it'll make all of the jelena fans happy!! Lol they were so cute and you could feel their love. Support them forever ❤️ pic.twitter.com/Brw6dMqb4l