El increíble cambio de look de la polémica Aída Nízar

La ex concursante más polémica de Gran Hermano ha sorprendido a todos sus seguidores con una look muy sexy en que se pude apreciarse su bajada de peso. Pero este no es el único cambio en la vida de Aída Nízar. La concursante del reality más famoso de España ha decidido dejar atrás su etapa televisiva en España para traspasar fronteras e intentar abrirse puertas junto a los italianos ¿Estarán ellos listos para descubrir a este "torbellino" de mujer?

Aunque algunos de sus seguidores han sido muy duros con ella por su extremada delgadez en la última foto que ha mostrado en sus redes sociales. Un vestido bicolor ajustado, que potencia más la imagen explosiva que siempre ha mostrado.