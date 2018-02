LA TERTULIA | ¿Cuanto cuesta realmente Gareth Bale? Su representante le pone a la altura de Neymar

Gareth Bale es el nombre propio de la actualidad madridista. Junto con Cristiano Ronaldo, acapara los focos en el Real Madrid. Zidane sigue confiando en él, así como en la 'BBC'.

El representante del galés, Jonathan Barnett, consideró además que Bale competirá en un futuro para ganar el Balón de Oro y subrayó que el galés está "muy feliz en el Real Madrid y ama al Real Madrid".

Pero, ¿cuánto cuesta realmente Gareth Bale?

Alejandro Cañas - (Alejandro_CZ96):

Han tenido que pasar tres años para que Gareth Bale despierte y vuelva a ser el futbolista por el cual el Real Madrid desembolsó más de 100 millones de euros por él. Después de un 2014 en el que fue determinante para lograr la Copa del Rey y la Champions, su estancia por el club blanco no se ha caracterizado precisamente por ser protagonista en los últimos éxitos que ha cosechado el club blanco.

Independientemente de que ahora ha recuperado su mejor versión y contribuye al equipo con goles y asistencias, las reiteradas lesiones musculares le han hecho perder protagonismo mediático en comparación con otros futbolistas consolidados en la élite y que están ahora preparados para recoger los testigos que dejan Messi y Cristiano Ronaldo, como es el caso de Neymar, por ejemplo. Es por ello que el precio por el cual cualquier grande de Europa que esté interesado en el galés oscile entre los 70 y 80 millones de euros.

Martín Velarde - (@mvfalcon_):

Que el Real Madrid no atraviesa su mejor temporada es una realidad. Estancados en el cuarto puesto, los merengues han llegado a una clara conclusión, pese al "estamos bien" constante de Zinedine Zidane. A pesar de la desconfianza de la afición en Benzema, el francés volverá a ser de la partida salvo milagro en el Bernabéu. Entonces, yo me pregunto... ¿Qué tienen que hacer los jugadores suplentes para tener la oportunidad en el equipo titular? Me refiero a Lucas Vázquez, a Isco, a Asensio, a Kovacic...

Dice el representante de Bale que cuesta... ¡222 MILLONES! Bale no funciona. Benzema tampoco. Cristiano... parece que despierta. ¿Kroos? ¿Dónde está Kroos? Al pobre Keylor le caen casi todos los palos. Sin embargo, a pesar de la victoria reciente frente a la Real Sociedad (5-2), el PSG tiene las de eliminar al Madrid. Cavani, Mbappé y Neymar asustan, y mucho.

Si hay que ponerle precio al galés, tal y como está de loco el mercado, calculo que oscilaría entre los 80 y 90 millones. Y pensaréis... "¡QUÉ LOCURA". Lo es, de la misma manera que los precios que se han manejado por Mbappé, Neymar, Dembelé, Coutinho... El mercado está loco, aunque eso no es ninguna novedad. El precio de algo lo dictamina la cantidad que un club está dispuesta a pagar. La Premier League sigue mirando a Bale con ojos deseosos. Veremos. De momento, por desgracia para el fútbol español, el Real Madrid ya no asusta. Quizá el nombre, los jugadores no.