Paris Jackson, menor de edad, pillada comprando marihuana

Paris Jackson, hija de Michael Jackson, ha sido sorprendida por un paparazzi saliendo de una tienda de venta de marihuana en Los Ángeles, California, estado en el que es legal la marihuana, siempre que seas mayor de edad y sea para uso recreativo y dentro de sus fronteras, esto no sería noticia si no fuera porque Paris tiene 19 años, y a esa edad sigue siendo menor de edad en Estados Unidos, y por lo tanto no puede comprar marihuana.

En California se puede comprar marihuana con las siguientes condiciones, tienes que ser mayor de 21 años, y solo puedes adquirir una cantidad de una onza (23,8 gramos). Otra de las restricciones es que solo puedes tener seis plantas en casa.