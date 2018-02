Selena Gómez no cree recuperarse nunca de la depresión que atraviesa

Que Selena Gómez no pasa por su mejor momento ya lo sabemos. Que está intentando superarlo, también. La cantante ha acudido en varias ocasiones a profesionales para afrontar las diferentes etapas de depresión por las que ha pasado, además de la ansiedad.

En una entrevista a Harper's Bazaar, la también actriz ha explicado que esta batalla durará toda su vida, que no cree superarlo completamente nunca.

En el encuentro, los temas principales fueron la salud mental y de cómo de ahora en adelante quiere afrontar su carrera y su vida personal.

Selena busca renovarse. El 2018 es el año. "He tenido muchos problemas con la depresión y la ansiedad", explicaba la cantante. "Y he trabajado en ello, pero no es algo que crea que puedo superar". "Y estoy bien con eso porque sé que me estoy eligiendo a mí misma antes que todo lo demás, añade.

Las redes sociales son un arma de doble filo. "Me han dado una voz entre todo el ruido de la gente que intenta narrar mi vida por mí", dijo Selena, porque considera que le permite hablar por sí misma: "son mis palabras, mi voz y mi verdad", ha dicho también.