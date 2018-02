El último 'hit' de Zayn Malik será una banda sonora de Bollywood

Zayn Malik ha lanzado un adelanto de la que será su nueva canción, y ha conseguido sorprender a sus fans, no solo por la canción, sino, sobretodo, por el estilo de la misma. Y es que el ex miembro de la famosa banda One Direction será el autor de una banda sonora de una película, pero no de una película cualquiera, sino que lo será de un largometraje de Bollywood. El artista lo ha comunicado en una entrevista que se le hizo para la revista 'Elle India'.

Además de declarar que la banda sonora será de Bollywood y al más puro estilo del país, la canción está escrita e interpretada en Hindi, uno de los idiomas oficiales de India. Todo este nuevo estilo es parte de lo que se vera, no solo en esta canción, sino que el cantante británico tiene pensado incluir en su nuevo disco sonidos Urdu y Bhangra, y todo ello porque el es un verdadero fan de las películas de Bollywood.

For the first time in #India, @ELLEINDIA's cover star @zaynmalik talks #Bollywood, big boy moves and breaking out of the box. #ZaynMalik in @tommyhilfiger for #ElleIndia.

