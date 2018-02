Natalie Portman confiesa que ha sufrido más de cien casos de acoso en Hollywood

La actriz norteamericana Natalie Portman ha desvelado en una entrevista publicada en 'Porter Magazine' que ha sido víctima de innumerables casos de acoso y persecución por parte de grandes figuras del mundo del cine en Hollywood.

A sus 36 años, Portman dice no haber sido consciente de los abusos hasta que se inició el movimiento #MeToo. "Pensé que no había sufrido acoso y de repente me di cuenta de que tenía 100 historias", afirma.

Según detalla, llega viajar con el productor de algunas de sus películas en un avión que tan solo tenía una cama. Sin embargo, "no pasó nada" en aquella ocasión, ya que su compañero la respetó e hizo caso cuando dijo que no estaba cómoda a pesar de que su intención era "inaceptable y manipuladora".

"Durante estos años no se ha escuchado a mucha gente que hablaba sobre estos casos", dice Portman incidiendo en la mayor marginación de las actrices de color. Ella, además, ha confesado que se sintió excesivamente incómoda en múltiples momentos.

Recibió mails de fans obsesivos con tan solo 13 años, las crónicas de sus primeras películas hablaban de como le había crecido el pecho y la radio de su ciudad realizó una cuenta atrás hasta el día en el que se convirtiese en mayor de edad.