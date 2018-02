Pamela Anderson confiesa que Rami, ex jugador del Sevilla, le ayuda a asimilar su menopausia

Pamela Anderson (50) luce feliz junto a Adil Rami (32). A pesar de la diferencia de edad -de 18 años- la actriz ha confesado que su relación con el futbolista del Olympique de Marsella atraviesa un gran momento y que, además, le ha servido de gran ayuda.

Rejuvenecida y radiante, Anderson ha superado un periodo gris tras consolidar su relación con el que fuese futbolista de Valencia y Sevilla. "No habla muy bien inglés, no hablo muy bien francés, pero ambos entendemos el idioma del cuerpo", ha afirmado la actriz añadiendo que "el lenguaje del amor es más profundo que las palabras" según recoge 'The Sun'.

Pamela, que ha sufrido sofocos, tensiones y constantes cambios de humor durante los últimos meses, no está dispuesta a "torturar" a aquellos que tiene a su alrededor. Sin embargo, su relación con Adil y la ayuda médica han conseguido que reduzca los efectos de su actual estado menopáusico.

Por su parte, el futbolista se muestra contento y enamorado. "Él dice: "Vamos, debes tener 30 años, no 50"", comenta Anderson. Para el joven francés, la legendaria actriz es toda una "extraterrestre" por su actual físico.