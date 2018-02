Kate Upton denuncia al fundador de Guess por acoso sexual

La modelo Kate Upton se ha sumado al, por desgracia, multitudinario movimiento #MeToo y fue víctima de acoso sexual a manos de Paul Marciano, co-fundador de la marca de ropa Guess.

Upton optó por las redes sociales como primera vía para visibilidad su problema. A través de Twitter, la modelo denunció que era una pena que una marca como Guess siguiese en manos de una persona como marciano.

It's disappointing that such an iconic women's brand @GUESS is still empowering Paul Marciano as their creative director #metoo