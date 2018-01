Ed Sheeran ha anunciado su compromiso con Cherry Seaborn y los fans del cantante se han vuelto locos con esta noticia, pero también se llevaron una gran decepción cuando supieron que este anuncio también pone un punto y final a su carrera como cantante, es más, ha dado un fecha exacta en la que esto ocurrirá.

El británico es uno de los artistas más exitosos de los últimos años y, después de un año fuera de los escenarios y de sus redes sociales, decidió volver con mucha fuerza y con una de las canciones que más se han escuchado este 2017, Shape of you, además ha agotado entradas en todos los lugares que ha visitado por todo el mundo.

La fecha que Ed ha puesto para dejar su carrera musical es la fecha en la que cumpla 30 años, es decir, dentro de tres. Ese es el momento elegido por el cantante para acabar su carrera, y el motivo no es otro que su deseo de tener hijos a esa edad. El artista británico ha declarado que "ambición es bajar a cero tan pronto tenga hijos. Seré como, 'realmente ya no me importa pues tengo otra vida que debo cuidar'". y que está "listo, vamos, autobús de gira para bebés, bebés gorditos que caminan por ahí".