Chabelita desvela lo mal que lo está pasando su madre: "Se siente muy sola"

Chabelita comentó que no habían estado juntas estas Navidades; "le dije a mi madre que Nochebuena la pasaría con mi familia, que Alberto y mi hijo, y mi madre lo entendió pero también le dije que la Nochevieja podríamos pasarla todos en el Rocío, pero no quiso porque habría mucha gente. Yo lo hacía por sacarla de Cantora, pero no quiso. Entonces le dije que iríamos nosotros a Cantora y fue cuando me dijo que mi hijo y yo sí, pero Alberto no".

También contó que su relación con la tonadillera, su madre, se ha resentido por la mala relación que tiene Isabel Pantoja con la actual pareja de Chabelita, padre de su nieto. "Se dijo que yo la había vendido por una foto que había salido y lo peor es que yo creo que ella luego se lo cree" comentó la hija de Isabel Pantoja.

La hija de la tonadillera aseguró, con algo de tristeza, que le gustaría que "pasara más tiempo con nosotros y con mi hermano, que saliese más, porque se merece ser feliz".