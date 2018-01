'El Yoyas', tras ser acusado de maltratador: "Solo ha habido coacción a una tercera persona"

Carlos Navarro, 'El Yoyas', ha hablado por primera vez con los medios desde que fuese acusado de acoso por Fanya Bethencourt, madre de sus hijos.

Navarro, que fue detenido en Gran Canaria y puesto en libertad provisional con una orden de alejamiento respecto a su familia, ha concedido una entrevista a la revista QMD!, donde ha negado la versión de su ex-pareja.

"Lo único que ha habido es coacción, incluso amenaza, y no a ella, a una tercera persona", afirma 'El Yoyas' añadiendo que la madre de sus hijos le tiene "cogido" por los polémicos antecedentes mediáticos que le rodean.

Por otro lado, Bethencourt afirma que tanto ella como su actual pareja han recibido amenazas de Carlos, quien ni siquiera le conoce. "Aunque no quiero contarlo, hubo mucho más", dice al confesar que no se personó antes ante la justicia "porque no quería que se supiese que esto lleva ocurriendo desde hace años".

Además, Fanya niega la versión de Navarro, quien dice no poder ver a sus hijos y le califica de "horrible, asqueroso, repugnante" concluyendo con rotundidad y afirmando que "Carlos ha hecho cosas muy malas".