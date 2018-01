David Bustamante demuestra la mejoría de su estado de ánimo en redes sociales

Después de la tempestad, viene la calma. Y si no, que se lo digan a David Bustamante. El cántabro ha vuelto a relucir su mejor sonrisa después del periodo de Navidad subiendo una foto en su cuenta de Instagram subido a un tiovivo en el que se puede ver la "envidia" que siente por su hija Daniela: "Mi hija me ha dado envidia y al final he empezado. Primer día de equitación...¡Muy contento!" expresaba.

Tal y como recoge la revista 'Semana', los fans del músico destacan la ilusión y la felicidad de Bustamante, que hacía mucho tiempo que no mostraba su mejor cara al distanciarse de la que continúa siendo su mujer, Paula Echevarría.

No es el primer mensaje de optimismo que lanza. La pasada Nochevieja despidió el año con un comentario en el que aseguraba que el 2017 fue un año "feo". A pesar de ello, argumentó que le ha servido para "aprender y crecer", y no dejó pasar la oportunidad para desear a todos sus seguidores un feliz 2018.

Foto: Instagram David Bustamante