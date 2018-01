James Franco, acusado de acoso sexual por tres actrices tras ganar el Globo de Oro

"James Franco acaba de ganar. Por favor nunca me preguntéis por qué dejé la industria del cine y la televisión". Así terminaba la confesión en redes sociales de una de las tres supuestas víctimas del actor californiano.

Reciente ganador del Globo de Oro a Mejor Actor por su papel en The Disaster Artist, Franco apenas ha podido celebrar el galardón ya que tan solo unas horas después de recibirlo ha sido acusado de abuso sexual por tres actrices diferentes.

Ally Sheedy -quien publicó el mencionado tweet-, Violet Paley y Sarah Tither-Kaplan han sido las tres mujeres que han denunciado la causa a través de las redes sociales.

Hey James Franco, nice #timesup pin at the #GoldenGlobes , remember a few weeks ago when you told me the full nudity you had me do in two of your movies for $100/day wasn't exploitative because I signed a contract to do it? Times up on that!



Sheedy compartió escenario con Franco en 2014, cuando representaron la obra The Long Shrift; Paley, por su parte, ha denunciado que el actor "empujó su cabeza hacia su pene en el coche" e "invitó a su amiga de 17 años a su hotel" y, por último, Tither-Kaplan ha reconocido abusos contractuales en algunas de las películas que Franco ha dirigido.

Según recoge Europa Press, la periodista April Wolfe -del LA Weekly- confesó que el escándalo de James Franco lleva un tiempo siendo investigado por los medios, quien añade que "algunas personas se acercaron a mí para contarme sus encuentros con él".

After my profile of Franco was published, some people reached out to tell me about encounters with him. I knew a story was being worked on by some reporters, but these folks got impatient. It's hard to watch someone who hurt you be lavished w/ praise. https://t.co/GPNVIMlWhO