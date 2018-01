Cristiano Ronaldo, esculpido en una nueva estatua sin parecido

Desistan. Cesen en su intento. No sigan insistiendo. Nadie es capaz de realizar una estatua en condiciones de Cristiano Ronaldo. Primero fue en su propia ciudad, Madeira, donde una desafortunada escultura preside el aeropuerto de la localidad y ahora ha ocurrido en Moscú.

La capital rusa ha acogido, como todos los años, una exposición de esculturas de hielo temática que en esta edición enfoca sus obras al inminente Mundial de la FIFA celebrado este verano.

The tributes just keep coming for @Cristiano ❄️ pic.twitter.com/Mhx3WFkmge