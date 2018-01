Así fue la gala de los Globos de Oro 2018

La 75 edición de los premios otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, y celebrada en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, sirvió de altavoz para que movimiento contra el abuso y acoso sexual, #MeToo, demandara sus reivindicaciones.

El conocido cómico norteamericano, Seth Meyers, fue el encargado de dirigir una gala en la que no faltó el humor. "Mucha gente pensaba que sería más apropiado que una mujer fuera la anfitriona de estos premios, y puede que tengan razón. Pero, si les sirve de consuelo, soy un hombre que no tiene absolutamente ningún poder en Hollywood", bromeó el maestro de ceremonias al comienzo de la gala.

Nicole Kidman fue la primera protagonista de la noche. La actriz australiana fue galardonada con el premio a la Mejor Actriz de Reparto por la serie Big Little Lies. En su discurso, que dedicó a sus hijas y a su madre, destacó "el poder de las mujeres".

#GoldenGlobes: Best Performance by an Actress in a Limited Series or a Motion Picture Made for Television - Nicole Kidman, Big Little Lies #Globes75 pic.twitter.com/AneF7vSyWI Nicole Kidman (@NicoleKidman) 8 de enero de 2018

Big Little Lies fue, sin duda, la serie triunfadora de la noche al alzarse con 4 premios: Mejor miniserie o película de televisión, Mejor actor de reparto en televisión (Alexander Skarsgård) y Mejor actriz de reparto en televisión (Laura Dern), además del mencionado premio concedido a Nicole Kidman.

Por su parte, The Handmaid's Tale se llevó dos de los tres premios a los que estaba nominada: Mejor serie drama y Mejor actriz drama, que recogió Elisabeth Moss.

The Marvelous Mrs. Maisel se llevó el Globo de Oro a la Mejor Serie de Comedia o Musical. Su protagonista, Rachel Brosnahan se llevó el de Mejor actriz serie Comedia o Musical.

Ewan McGregor fue galardonado con el premio al Mejor Actor de Miniserie o Película por Fargo. Este ha sido su primer Globo de Oro.

El premio al Mejor Actor Drama de Televisión fue a parar a a manos de Sterling K. Brown por This Is Us, mientras que el galardón al Mejor Actor Comedia o Musical Televisión se lo llevó Aziz Ansari por su interpretación de Master of None.

And the winner of Best Performance by an Actor in a Television Series - Musical or Comedy at the #GoldenGlobes is... @azizansari for @MasterofNone! pic.twitter.com/UgwpCH45yd Golden Globe Awards (@goldenglobes) 8 de enero de 2018

Tres anuncios en las afueras, la Mejor Película Drama, fue otra de las triunfadoras de la noche al llevarse cuatro de los seis premios a los que aspiraba: Mejor guion, Mejor actriz drama (Frances McDormand) y Mejor actor de reparto drama (Sam Rockwell).

Alexandre Desplat consiguió el primer premio para La forma del agua, última película del mexicano Guillermo del Toro. Se alzó con el galardón a la Mejor Banda Sonora. Guillermo de Toro, a su vez, fue premiado como Mejor Director.

Greta Gerwinf, responsable de Lady Bird, fue distinguida con el premio a la Mejor Película Comedia o Musical. También Saoirse Ronan, protagonista del filme, consiguió el de Mejor actriz comedia o musical.

La lista de premiados la completaron: Gary Oldmand (Mejor actor drama por El instante más oscuro), James Franco (Mejor actor comedia o musical por The Disaster Artist), Allison Janney (Mejor actriz de reparto por Yo, Tonya), Coco (Mejor película animada), This Is Me de El Gran Showman (Mejor canción original) y En la penumbra (Mejor película extranjera).