Georgina Rodríguez luce cuerpazo en la gran noche de Cristiano Ronaldo

El jugador del Real Madrid ha vivido uno de sus mejores años, tanto profesional como personalmente. Por ello, ha querido organizar su propia fiesta en Madrid para celebrar sus logros en este año 2017. Según publica la revista 'Semana', a la gran gala no podían faltar ni los familiares ni por supuesto la pareja del jugador, Georgina Rodríguez.

La joven de 23 años acudía radiante del brazo del futbolista. A pesar de haber sido mamá hace apenas unos meses, Georgina lucía un look que acentuaba su figura. Después de dar a luz, la modelo se ha puesto las pilas y su recuperación estás siendo espectacular.

Como ya sabemos, la modelo realiza deporte a menudo para mantener su figura y hasta el último momento de su embarazo, se ha mantenido activa. Además, según publica 'Hola!', la modelo, en varias ocasiones, ha dejado claro su pasión por el deporte. "Me encanta hacer deporte y comer sano, así que no ha sido ningún esfuerzo para mí. Lo único que he echado de menos es el jamón ibérico, el chorizo y el fuet. Cuando nació Alana fue lo primero que pedí".

A la fiesta no faltaron la madre y las hermanas del futbolista con las que celebró los logros que ha conseguido en este último año. Cinco títulos son los que ha ganado con su equipo español y su quinto Balón de Oro, así como el premio The Best por segundo año consecutivo y el premio de la UEFA al mejor jugador del año.