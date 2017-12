El increíble cambio físico de Marta López

Muchos son los famosos que les cuesta hablar de su cambio de físico y mostrarnos abiertamente como se sienten, pero no es el caso de Marta López. La ex concursante de 'Gran Hermano' ha confesado lo agobiada que se siente por los kilos que ha cogido en los últimos meses.

Según publica 'Semana', Marta acudió al programa 'Socialité' para hablar de la tristeza por la que está atravesando a causa de los kilos de más que ha cogido y de la lucha que está llevando acabo, desde hace tiempo, para deshacerse de ellos. "Si me miro desde el verano anterior, tengo como 13 kilos de más. Soy muy bajita... 13 kilos en un metro sesenta..."

Pero no es la primera vez que Marta gana kilos, sino que en los últimos años y según ha explicado en más de una ocasión, no consigue recuperar su figura anterior. En esta ocasión, la empresaria reconocía que este cambio de peso le estaba agobiando y no para de comer. "Tengo ansiedad, me paso todo el día comiendo".

Además, Marta apuntaba que el principio de su problema de peso podrían ser los embarazos de sus tres hijos. Recientemente, ha compartido en su cuenta de Isntagram una imagen de uno de sus embarazos donde explica que llegó a engordar hasta veinte kilos.

Según comentaba ella misma en 'Socialité', será a partir de enero cuando se ponga seria y llevará a cabo un régimen más enserio para conseguir su peso más idóneo.