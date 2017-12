Desde que Iker Casillas fichase como portero en Oporto, Sara ha sido su apoyo incondicional en el país portugués. A pesar de vivir lejos de Madrid, la periodista comparte su día a día por las redes, mostrando lo feliz que se encuentra junto a Iker y sus pequeños.

Las Navidades son fechas para los reencuentros entre familia y amigos. Por ello, Sara ya está casi preparada para viajar a España para celebrar estas fechas tan especiales junto con sus seres queridos. Seguramente como ha ocurrido en otros años, Iker y Sara se repartan entre Madrid y Navalacruz y Corral de Almaguez, sus respectivos pueblos, para celebrar, un año más, la Navidad.

A pesar de estar lejos, la periodista ha realizado muchos viajes a nuestro país por compromisos laborales. El último de ellos, ha sido un viaje exprés a Madrid, que ella misma anunciaba en sus redes sociales.

El look de Sara no ha pasado por desapercibido y lucía una cazadora de cuero estilo 'biker' con un adornado colorido grabado con la leyenda "Daughter of the Wands" a su espalda.

Según publica Hola!, debido a la agenda laboral de Iker, este tendrá que volver al trabajo a primeros de año, por lo que Sara y sus pequeños podrían regresar a su hogar portugués de cara a la Nochevieja y la Noche de Reyes.

Sobre el futuro del portero y su familia en el país portugués, todavía está en duda, ya que el equipo luso podría decidir el traslado de Iker dentro del mercado de invierno. A partir de ese momento, la familia tendría un nuevo futuro por delante.