RECTIFICACIÓN

En relación con la noticia publicada el pasado día 18 de diciembre en este misma sección bajo el inicial título "Así justifica Mariló Montero los abusos sexuales de la Manada", posteriormente modificado como "Mariló: 'Hay que defender el machismo desde un buen punto de vista'", la Dirección del DIARIO QUÉ! procede a rectificar algunas de las manifestaciones vertidas en el mismo por no ser en absoluto ciertas y por no haber confrontado debidamente con otras fuentes solventes. En particular, la presente rectificación afecta al siguiente extremo:

Qué! 20 de diciembre de 2017